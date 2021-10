Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l'été agité de Donnarumma !

Publié le 16 octobre 2021 à 0h15 par A.D.

Au lieu de rejoindre le PSG librement et gratuitement cet été, Gianluigi Donnarumma aurait pu s'engager en faveur de la Juventus. Mais heureusement pour le club parisien, les Bianconeri auraient été trop courts financièrement pour boucler l'arrivée de l'ancien portier du Milan AC.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma a annoncé très vite qu'il n'allait pas rempiler avec son club formateur. Alerté par la situation du gardien italien, le PSG a sauté sur l'occasion malgré les performances XXL de Keylor Navas depuis son arrivée. En effet, Leonardo n'a pas souhaité laisser passer une telle occasion de recruter Gianluigi Donnarumma gratuitement. Ainsi, le directeur sportif du PSG a fait le nécessaire pour offrir le meilleur gardien de l'Euro à Mauricio Pochettino lors du dernier mercato estival.

Le clan Donnarumma trop gourmand pour la Juve ?