Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur l'avenir de Camavinga !

Publié le 14 mai 2021 à 17h45 par La rédaction

Eduardo Camavinga continue d'attirer quelques grands clubs européens, dont le PSG. Néanmoins, le joueur du Stade Rennais n'aurait pas encore tranché pour son avenir comme l'assure président du club breton Nicolas Holveck.

Malgré une saison 2020-2021 plus compliquée que la précédente, Eduardo Camavinga continue d’avoir une belle cote sur le marché des transferts. En fin de contrat en juin 2022, le jeune international tricolore n’a toujours pas prolongé avec le Stade Rennais. Plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid et le PSG, se sont donc penchés sur le dossier. Leonardo aurait coché le nom du milieu de terrain de 18 ans en vue du prochain mercato. Néanmoins, il y a quelques jours, le natif de Miconje en Angola affirmait ne pas avoir encore tranché pour sa prochaine destination. Des propos que le président du Stade Rennais approuve.

« Quand il dit qu’il n’a pas pris sa décision et qu’il la prendra avec sa famille, il faut le croire »