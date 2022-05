Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces explications sur l’offensive du Real Madrid pour Pogba

Publié le 25 mai 2022 à 21h40 par La rédaction

Tuttosport révèle que le Real Madrid pourrait rapidement prendre position sur Paul Pogba. Analyse.

Le quotidien sportif italien Tuttosport annonce dans son édition de mardi que le Real Madrid pourrait tenter de se venger de l’affront du PSG en prenant position dans le dossier Pogba, en fin de contrat avec MU et en discussions avec Paris. Faut-il y croire ?

Deux options

L’hypothèse d’une arrivée du Real dans le deal Pogba n’est pas à exclure. Il y a deux explications possibles à cela. D’un côté, le club merengue n’étant plus obligé de financer le deal Mbappe, il peut réorienter son recrutement, et privilégier un gros investissement au milieu de terrain. De l’autre, il n’est pas non plus à exclure que Madrid fonce sur Pogba afin de perturber le deal pour Paris, quitte même à lui chiper en dernière minute. En l’état, les deux scénarii apparaissent plausibles.