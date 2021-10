Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces confidences sur l’intégration de Lionel Messi !

Publié le 7 octobre 2021 à 23h15 par Th.B.

Arrivé cet été en provenance du FC Barcelone après avoir été le destinataire d’innombrables appels du pied de certains membres du PSG la saison passée, Lionel Messi aurait reçu un accueil royal à Paris.

Après avoir passé 21 ans au FC Barcelone où il avait déposé ses valises à l’âge de 13 ans en provenance de Rosario, Lionel Messi a été contraint de quitter son club de coeur cet été en raison de l’incapacité du Barça de renouveler son contrat qui était arrivé à expiration en juin dernier. Courant août, le PSG a officialisé sa venue pour les deux prochaines saisons et dont une troisième année en option. Et malgré des débuts au cours desquels il n’a pas su trouver le chemin des filets avant mardi dernier et la victoire du PSG face à Manchester City (2-0), Messi s’est parfaitement intégré au vestiaire et au club de la capitale d’après Guillem Balague. Et tout le monde aurait été sur le pont pour que l’intégration du sextuple Ballon d’or se fasse de la meilleure manière possible.

Tout le monde était sur le pont pour accueillir Messi à Paris !