Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce très gros coup qui se confirme pour Leonardo !

Publié le 7 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Chantier délicat à gérer au moment de son arrivée, Leonardo a rapidement résolu le problème des gardiens de but au PSG. En plus de Keylor Navas, très performant, Sergio Rico répond également présent.

En quelques semaines, Leonardo a résolu un chantier qui posait problème au PSG depuis plusieurs saisons. En effet, depuis le départ de Salvatore Sirigu, déjà recruté par le dirigeant brésilien, les gardiens de but se sont enchaînés à Paris sans jamais s'imposer et encore moins convaincre. Ainsi, ni Kevin Trapp, ni Alphonse Areola, ni Gianluigi Buffon ne sont parvenus à défendre sereinement les cages parisiennes. Leonardo a ainsi mené une petite révolution à ce poste qui porte clairement ses fruits aujourd'hui.

Navas brille, Rico aussi !