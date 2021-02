Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat en interne sur le recrutement estival…

Publié le 25 février 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG subit de lourdes pertes en raison de la pandémie de Covid-19, le club de la capitale n’aurait aucune visibilité pour son recrutement.

Au-delà d’avoir un impact sanitaire et sur la vie sociale de nombreuses personnes, la pandémie de Covid-19 a eu des conséquences pour une grande majorité des entreprises dans le monde. Et bien évidemment, les clubs de football ne sont pas épargnés, même les plus puissants d’entre-eux à l’image du PSG. En effet, la situation actuelle conduirait le club parisien à perdre près de 200 M€ de son chiffre d’affaire à cause de la baisse de ses revenus cette saison. Et tandis que personne ne sait à quel moment la pandémie sera enfin maitrisé, le PSG, comme bon nombre d’autres clubs, avancerait dans le flou à quelques mois de l’ouverture du mercato estival.

« On ne peut pas faire de promesses »