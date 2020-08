Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce signe qui ne trompe pas sur les intentions de Mbappe…

Publié le 3 août 2020 à 23h45 par La rédaction

Les derniers éléments du dossier Mbappe confirment les intentions de l’attaquant du PSG. Analyse.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol AS fait le point sur la situation du dossier Kylian Mbappe. Le media annonce que l’attaquant français aurait déjà repoussé trois propositions de prolongation du PSG, conformément aux souhaits du Real Madrid, qui programme son offensive pour l’été prochain, à un an de la fin de son bail actuel. AS affirme également que du côté du Real Madrid, on reste confiant même en cas de prolongation de l’attaquant français, sachant qu’on dispose de la certitude que si Mbappe accepte de signer un nouveau bail, c’est uniquement à la condition qu’une clause de sortie « spécial Real » raisonnable soit incluse dans le deal.

Mbappe voit toujours son avenir au Real

Tous ces éléments ne font que confirmer un fait assez simple, conformément à ce qu’avait analysé le10sport.com il y a plusieurs mois : Kylian Mbappe voit son avenir au Real Madrid et jusqu’à aujourd’hui, le Paris Saint-Germain n’est pas parvenu à le faire changer d’avis.