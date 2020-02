Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce signe fort qui confirme un mouvement possible pour Messi

Publié le 12 février 2020 à 1h10 par La rédaction

Un élément vient confirmer avec certitude qu’un mouvement n’est pas exclu du côté de Messi l’été prochain. Explication.

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse la situation de Lionel Messi comme très dangereuse pour le FC Barcelone. Lancée dans un enjeu de pouvoir avec l’actuelle direction, la star argentine refuse d’ouvrir une discussion pour prolonger son contrat, ce qui fait qu’elle est partie pour se retrouver à un an de la fin de son bail l’été prochain.

Des projets Messi parmi les grands clubs européens…

Un élément vient confirmer de manière claire que l’option d’un transfert de Lionel Messi est bien sur la table. Des échos remontent en effet sur des intérêts de grands clubs européens pour Messi. Après Manchester City et le PSG, voici qu’en Italie, on évoque des projets Messi naissants du côté de l’Inter et de la Juve. Si de tels intérêts se manifestent, ce n’est pas par hasard. C’est que l’entourage de Messi a fait savoir aux différents grands clubs européens qu’un mouvement était possible l’été prochain.