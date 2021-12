Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce protégé de Raiola a fixé des exigences colossales à Leonardo !

Publié le 22 décembre 2021 à 16h15 par A.D.

Alors qu'il pourrait quitter la Juventus lors du prochain mercato estival, Matthijs de Ligt pourrait poser ses valises au PSG, au FC Barcelone, au Real Madrid ou encore à Chelsea. Selon la presse italienne, le défenseur néerlandais pourrait signer un contrat d'environ 13-15M€ dans son prochain club.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait partir plus tôt que prévu. Comme l'a annoncé Mino Raiola, le défenseur turinois pourrait changer de club et rejoindre le PSG, le Real Madrid ou le FC Barcelone dès le prochain mercato estival . « Je pense qu’on sait tous quels clubs mentionner pour Matthijs de Ligt pour sa ‘prochaine étape’. On verra cet été. (…) La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... » , a confié l'agent de Matthijs de Ligt à NOS dernièrement. Et alors que son départ de la Juventus serait encore loin d'être acté, l'international néerlandais aurait déjà fixé ses exigences salariales.

Un contrat d'au moins 13-15M€ annuels pour Matthijs de Ligt ?