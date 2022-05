Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouveau message contradictoire sur le dossier Mbappé !

Publié le 7 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, Ander Herrera s’est livré sur l’avenir du champion du monde tricolore en affirmant dans un premier temps qu’il restera avant de revenir sur ses propos.

C’est à ne plus savoir où donner de la tête. Comme le10sport.com vous l’a affirmé à la toute fin du mois de mars, Kylian Mbappé prenait de plus en plus en considération une prolongation de contrat de courte durée alors que son engagement actuel envers le PSG prendra fin en juin prochain. Néanmoins, Le Parisien a affirmé que la décision finale de l’attaquant français se porterait sur une prolongation et qu’il aurait donné son accord. Un point sur lequel sa mère Fayza Lamari, qui gère la partie administrative de la carrière du champion du monde tricolore, a tenu à revenir en démentant formellement une telle avancée.

« J’espère. Non, ce n’est pas sûr mais j’espère »