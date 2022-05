Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Herrera lâche une sortie énigmatique sur Mbappé !

Publié le 6 mai 2022 à 12h10 par Arthur Montagne

Présent à Poissy pour rencontrer des jeunes joueurs du club de région parisienne, Ander Herrera a lâché une petite phrase sur l'avenir de Kylian Mbappé. Et cela ne pas inaperçu.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur des préoccupations des supporters du PSG qui reprennent espoir quant à une prolongation de l'attaquant français. Et pour cause, jeudi soir, Le Parisien a révélé que les deux parties avaient un accord de principe pour une prolongation de deux saisons avec une supplémentaire en option, permettant à Kylian Mbappé de devenir le joueur le mieux payé du monde avec un salaire annuel estimé à 50M€.

Herrera annonce que Mbappé reste... puis se reprend