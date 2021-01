Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce n'est pas fini pour Paredes !

Publié le 3 janvier 2021 à 23h45 par A.C.

Leandro Paredes, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, attiserait toujours l’intérêt d’un gros club de Serie A.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Leandro Paredes devrait être l’un des feuilletons de l’hiver, du côté du Paris Saint-Germain. Cet été déjà, il aurait dû partir à l’Inter... avant de décider de rester et de faire capoter l’échange avec Marcelo Brozovic. Cet hiver, il a une nouvelle fois été annoncé sur le départ, avec notamment une possible opération autour de Christian Eriksen. Ces derniers jours, ce deal semble toutefois avoir pris du plomb dans l’aile. Le Parisien assure en effet que le PSG n’aurait aucun intérêt pour cet échange et Mauricio Pochettino, tout nouveau coach parisien, souhaiterait garder Paredes.

L’Inter n’a pas dit son dernier mot pour Paredes