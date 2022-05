Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message énigmatique sur l’avenir de Pogba…

Publié le 1 mai 2022 à 18h15 par Thomas Bourseau

Annoncé du côté du PSG pour cet été, Paul Pogba pourrait toujours atterrir du côté de la Juventus, son ancien club. Et Massimiliano Allegri a fait passer un subtil message sur la question.

Paul Pogba serait susceptible d’enfin quitter Manchester United à l’intersaison, soit au moment de l’expiration de son contrat, après avoir ouvertement fait part de ses envies d’ailleurs et de son rêve de jouer au Real Madrid en 2019 et après que son défunt agent Mino Raiola ait affirmé à la presse italienne en décembre 2020 que l’histoire entre Pogba et Manchester United était « terminée ». Pour ce qui est du mercato estival, Leonardo pourrait enfin mettre la main sur le champion du monde tricolore que le directeur sportif du PSG aurait souhaité attirer dès l’été dernier avant que l’opportunité Lionel Messi se présente. D’après L’Équipe , Pogba serait prêt à prendre son temps avant de faire son choix définitif qui pourrait être le Real Madrid, le PSG, la Juventus comme une éventuelle prolongation de contrat à United. Mais qu’en est-il d’un retour à la Vieille Dame . Massimiliano Allegri a laissé un surprenant message.

Allegri botte en touche pour Pogba à la Juventus