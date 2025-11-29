Mercato - PSG : Ce joueur est «parti trop tôt», le gros regret !

Alexis Brunet

De 2020 à 2024, Alexandre Letellier a pu vivre son rêve en évoluant en équipe première du PSG, son club de cœur. Le portier est malheureusement parti un an trop tôt car l’année après son départ, le champion de France s’imposait en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan. Le tout jeune retraité regrette énormément de n’avoir pas fait partie de cette aventure.

Le 31 mai dernier, le PSG remportait pour la première fois de son histoire la Ligue des champions en s’imposant 5-0 en finale contre l’Inter Milan. Un titre attendu depuis de très nombreuses années par les supporters parisiens, mais qui donne des regrets à certains.

« Je n'ai pas connu cette victoire en Ligue des champions… » Joueur du PSG de 2020 à 2024, Alexandre Letellier n’a donc malheureusement pas remporté la Ligue des champions avec le club de la capitale. De quoi donner quelques regrets au gardien de but, comme il l’a confié à L’Équipe. « J'en ai deux (plus grands regrets) : le premier, c'est que mon père n'ait pas pu connaître le fait que je revienne à Paris, parce qu'il est décédé avant. Et le deuxième, c'est d'être parti un an trop tôt, parce que je n'ai pas connu cette victoire en Ligue des champions (il a quitté le club en juin 2024, en fin de contrat). J'étais content pour eux, vraiment, je n'étais pas aigri. »