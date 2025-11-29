Mercato - PSG : Ce joueur est «parti trop tôt», le gros regret !

De 2020 à 2024, Alexandre Letellier a pu vivre son rêve en évoluant en équipe première du PSG, son club de cœur. Le portier est malheureusement parti un an trop tôt car l’année après son départ, le champion de France s’imposait en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan. Le tout jeune retraité regrette énormément de n’avoir pas fait partie de cette aventure.
Le 31 mai dernier, le PSG remportait pour la première fois de son histoire la Ligue des champions en s’imposant 5-0 en finale contre l’Inter Milan. Un titre attendu depuis de très nombreuses années par les supporters parisiens, mais qui donne des regrets à certains.
« Je n'ai pas connu cette victoire en Ligue des champions… »
Joueur du PSG de 2020 à 2024, Alexandre Letellier n’a donc malheureusement pas remporté la Ligue des champions avec le club de la capitale. De quoi donner quelques regrets au gardien de but, comme il l’a confié à L’Équipe. « J'en ai deux (plus grands regrets) : le premier, c'est que mon père n'ait pas pu connaître le fait que je revienne à Paris, parce qu'il est décédé avant. Et le deuxième, c'est d'être parti un an trop tôt, parce que je n'ai pas connu cette victoire en Ligue des champions (il a quitté le club en juin 2024, en fin de contrat). J'étais content pour eux, vraiment, je n'étais pas aigri. »
« J'étais déçu intérieurement de ne pas le vivre avec eux »
Alexandre Letellier ne pourra donc jamais se vanter d’avoir remporté une Ligue des champions avec le PSG, mais il avait toutefois fait le voyage à Munich et il avait également pu faire la fête avec ses anciens coéquipiers. « J'étais déçu intérieurement de ne pas le vivre avec eux, mais hyper heureux pour eux et pour le club, surtout sachant depuis tant d'années qu'ils attendaient ça. Je suis allé voir le match à Munich, j'ai pu aller sur le terrain avec les joueurs, les féliciter, puis aller à l'hôtel avec eux. Le fait de pouvoir vivre un tout petit peu ça avec eux, comme ça, c'était déjà énorme. »