Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur du PSG valide déjà l’arrivée de Mauricio Pochettino !

Publié le 26 janvier 2021 à 0h15 par T.M.

Fin décembre-début janvier, le PSG a opéré un grand changement en remplaçant Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino. Un nouveau chapitre évoqué ce lundi par Danilo Pereira.

Durant l’intersaison, le PSG a donc décidé d’entamer un nouveau chapitre. Le 24 décembre dernier, au lendemain d’une victoire face à Strasbourg, il a été annoncé que Thomas Tuchel avait été remercié à 6 mois de la fin de la saison. Alors que le PSG a officialisé cela quelques jours plus tard, il a également annoncé dans la foulée l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Depuis le 2 janvier, l’effectif du PSG évolue donc sous les ordres d’un nouvel entraîneur. Comment se passe alors la transition ? Ce lundi, Danilo Pereira a répondu à la question pour les médias du club.

« J'aime ce que nous faisons à l’entraînement"