Mercato - PSG : Ce joueur du Barça prend position pour le retour de Neymar !

Publié le 20 mars 2021 à 1h45 par A.D.

Parti vers le PSG à l'été 2017, Neymar n'aurait d'autre choix que de rejoindre Barcelone s'il veut rejouer avec Lionel Messi. Sur les réseaux sociaux, Pau Gasol a manifesté grandement son enthousiasme à l'idée de voir la star brésilienne retrouver le Barça.

Lors du mercato estival 2017, le PSG a réalisé un véritable braquage sur le marché. En effet, le club de la capitale est parvenu à arracher à la fois Neymar à Barcelone et Kylian Mbappé à l'AS Monaco. Alors qu'il a clairement affiché son désir de rejouer avec Lionel Messi, Neymar n'aurait qu'une seule option pour réaliser son souhait : retrouver le FC Barcelone. « Neymar a les portes ouvertes à Barcelone, les Catalans savent qu'il a fait une erreur et lui-même l'a reconnu quelque temps après. J'ai passé dix ans à Barcelone, je connais tous les coins de la ville. Je serais très heureux que Neymar aille à Barcelone. Il y a deux ans, Neymar m'a demandé formellement de retourner à Barcelone, nous avons essayé et nous étions vraiment proches de le faire partir de Paris, mais pour des détails, cela ne s'est pas produit. Laporta est le seul à pouvoir les réunir. Messi ne va pas quitter Barcelone. Il a décidé que son histoire est à Barcelone et j'ai été très clair à ce sujet. Si Neymar joue à nouveau avec Messi, ce sera à Barcelone », a expliqué André Cury, agent qui aurait contribué au transfert de Neymar vers le PSG, à El Litoral .

Pau Gasol prie pour revoir Neymar au Barça

Actuel pensionnaire du FC Barcelone, Pau Gasol a pris position sur l'avenir de Neymar. Dans une story postée sur Instagram , le basketteur espagnol a réagi à la sortie d'André Cury avec deux émojis évocateurs, montrant sa grande volonté de revoir la star brésilienne du PSG défendre à nouveau les couleurs du FC Barcelone.