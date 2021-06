Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Barcelone va filer entre les doigts de Leonardo…

Publié le 6 juin 2021 à 1h45 par Th.B.

Bien que les agents de Miralem Pjanic aient proposé les services du milieu du FC Barcelone au PSG, le Bosnien ferait le forcing pour revenir à la Juventus. Les contours de l’opération prendraient d’ailleurs forme.

Et si Miralem Pjanic effectuait son retour en France, lui qui est passé par Metz et par l’OL après une saison tronquée au FC Barcelone ? Recruté l’été dernier par le Barça au terme d’un deal dans lequel Arthur Melo a fait le chemin inverse en filant à la Juventus, Pjanic n’a pas semblé avoir la confiance de Ronald Koeman qui lui a notamment préféré le jeune Pedri au fil de la saison. Résultat ? Ses représentants lui cherchent une porte de sortie comme le10sport.com vous l’a confié le 19 mai dernier, avec notamment une approche du clan Pjanic au PSG et à Chelsea. Le PSG n’a pas écarté cette option, Leonardo étant à la recherche d’un milieu de terrain. Néanmoins, un retour de Pjanic à la Juventus semble être plus plausible en l’état.

Un nouvel échange de joueurs entre le Barça et la Juve pour Pjanic ?