Mercato - PSG : Ce gardien de Pochettino est dans l’impasse pour son avenir !

Publié le 26 décembre 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que Sergio Rico est sur le départ du PSG, le portier espagnol peinerait à trouver un point de chute à même de lui convenir.

Second gardien du PSG pendant deux ans derrière Keylor Navas, Sergio Rico a été relégué dans la hiérarchie cette saison à la suite de la venue de Gianluigi Donnarumma en juillet. Désormais, l’ancien portier du Séville FC ne peut se contenter que de miettes, et cela le pousse donc à vouloir s’en aller au cours de la fenêtre hivernale des transferts à venir. Seulement voilà, les choses ne sont pas si simples…

Sergio Rico regarde le marché, mais…