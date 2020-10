Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier prioritaire se complique sérieusement…

Publié le 1 octobre 2020 à 5h45 par Th.B.

N’ayant pas énormément d’options viables sur le marché concernant la succession de Thiago Silva, Leonardo songerait à un prêt d’Antonio Rüdiger. Mais même pour le défenseur de Chelsea, l’affaire s’annonce corsée pour le PSG.

Voici un dossier qui anime l’actualité du PSG depuis de longs mois, bien avant l’officialisation du départ de Thiago Silva pour Chelsea. Milan Skriniar, Kalidou Koulibaly, David Alaba… Les dossiers sont nombreux pour la succession du désormais ex-capitaine du PSG, mais aucune piste ne se concrétise. De quoi inciter Leonardo à tenter le coup Antonio Rüdiger en prêt. Néanmoins, la course à la signature de l’international allemand s’annonce plus compliquée que prévue.

Rüdiger très convoité