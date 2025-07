Mercato - PSG: Ce crack va signer !

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le PSG, Chams Soule n'a pas été retenu par son club formateur. Non prolongé par l'écurie parisienne, le crack de 18 ans viendrait de trouver un nouveau point de chute. En effet, Chams Soule devrait s'engager en faveur de Dijon, pensionnaire de National.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a changé d'air il y a tout juste un an. En effet, la star de 26 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Dans la même situation contractuelle que Kylian Mbappé, Alexandre Letellier (libre), Sergio Rico (Al-Gharafa), Layvin Kurzawa (libre), Keylor Navas (Newell's) et son frère Ethan (LOSC) ont également quitté le PSG l'été dernier.