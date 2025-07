Un «phénomène» a signé au PSG !

Depuis le début de saison, Achraf Hakimi est bluffant sur son côté droit. Infatigable, l’international marocain est très généreux dans l’effort et est devenu indispensable au PSG. Le joueur de 26 ans fait d’ailleurs l’unanimité chez les supporters, tant son activité sur le terrain est phénoménale sous les ordres de Luis Enrique.

Hakimi ne cesse de bluffer son monde

Il n’en fallait d’ailleurs pas plus aux supporters du PSG pour tomber sous son charme. Comme le rapporte RMC Sport, Achraf Hakimi a mis tout le monde d’accord. Le latéral droit de 26 ans est considéré comme un « phénomène » sur le plan physique et balle au pied. Le Marocain régale l’équipe de Luis Enrique, et il devrait continuer à le faire encore quelques temps.