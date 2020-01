Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce constat accablant sur la situation de Cavani…

Publié le 22 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Leonardo a confirmé qu'Edinson Cavani avait demandé à partir, Jérôme Rothen pense que le Matador doit mal se sentir pour en arriver là.

Ces derniers jours, l'avenir d'Edinson Cavani est au cœur de toutes les spéculations. Il faut dire qu'à six mois de la fin de son contrat, le Matador joue peu et l'Atlético de Madrid fait le forcing pour le recruter dès cet hiver. Par conséquent, Leonardo a révélé dimanche soir que le numéro 9 du PSG avait demandé à partir durant le mois de janvier. Mais pour le moment, les Colchoneros peinent à répondre aux exigences parisiennes. Invité à commenter cette situation, Jérôme Rothen estime qu'Edinson Cavani doit vraiment souffrir pour demander son départ.

«On peut juste en déduire qu’il souffre»