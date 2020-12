Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce chouchou de Tuchel qui hallucine encore pour son transfert !

Publié le 8 décembre 2020 à 17h45 par A.M.

Arrivé libre en provenance de l'Ajax Amsterdam durant l'été 2019, Mitchel Bakker a vu son temps de jeu s'envoler cette saison. Le jeune néerlandais revient sur son transfert au PSG.

Qui l'eût cru. Arrivé libre durant l'été 2019 après avoir pris part à seulement deux rencontres professionnels avec l'Ajax Amsterdam, son club formateur, Mitchel Bakker a connu une première saison parisienne dans l'anonymat. En effet, barré pas la concurrence de Juan Bernat et Layvin Kurzawa, voire Abdou Diallo, le jeune néerlandais n'est apparu qu'à cinq reprises sous le maillot du PSG lors du précédent exercice. Mais cette saison, tout a changé de façon radicale. Profitant de la grave blessure de Juan Bernat et de la longue suspension de Layvin Kurzawa, Mitchel Bakker est le troisième joueur de champ le plus utilisé par Thomas Tuchel derrière Ander Herrera et Presnel Kimpembe. Avec 978 minutes, le Néerlandais a déjà vu son temps de jeu être plus que doublé. Une évolution à laquelle il ne s'attendait pas.

«Je jouais dans la deuxième équipe de l'Ajax»