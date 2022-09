Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce choix de Kylian Mbappé a surpris à Paris

Publié le 23 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Bien qu’il fut annoncé du côté du Real Madrid dans le cadre du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat au PSG à la grande surprise de son coéquipier et international espagnol Pablo Sarabia.

Kylian Mbappé a été la grosse sensation de la saison dernière sur le marché des transferts avec, bien entendu, Erling Braut Haaland. Ce dernier s’en est allé du côté de Manchester City après avoir été annoncé aux quatre coins de l’Europe.

« La décision de Mbappé m'a surpris, comme tout le monde »

Et alors que Kylian Mbappé semblait se diriger vers un départ libre du tout contrat du PSG pour arriver au Real Madrid par le biais de son statut d’agent libre, le champion du monde tricolore a finalement prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. Et ce choix a fait enrager l’Espagne, la Liga et a pour le moins surpris Pablo Sarabia, international espagnol et coéquipier de Mbappé au PSG. « La décision de Mbappé m'a surpris, comme tout le monde. Mais c'est un joueur différent donc on est ravi qu'il continue ». a confié Sarabia à la Onda Cero.

« Nous sommes très contents qu’il soit resté car c’est un très grand joueur »