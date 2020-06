Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce chantier de Leonardo qui devient un véritable casse-tête !

Publié le 23 juin 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Avec le départ de Thomas Meunier, selon toute vraisemblance pour le Borussia Dortmund, le PSG ne pourra compter la saison prochaine que sur un spécialiste du poste de latéral droit : Colin Dagba. Le recrutement d’un nouvel arrière semble désormais prioritaire pour Leonardo, mais ce chantier se révèle être plus délicat que prévu…

Dans une poignée de jours, une histoire longue de quatre ans connaîtra son épilogue. En effet, arrivé en 2016, Thomas Meunier va plier bagage, son contrat avec le PSG expirant le 30 juin prochain. Et contrairement à Thiago Silva qui pourrait prolonger son bail pour disputer la fin de la saison avec Paris, Meunier va s’en aller dès le 1er juillet dans son nouveau club. Sport BILD a révélé lundi qu’un accord de quatre ans aurait été trouvé entre Meunier et le Borussia Dortmund. Qui pour remplacer Thomas Meunier la saison prochaine ? Bien que Thilo Kehrer est capable d’occuper cette position, Colin Dagba est le seul spécialiste du poste de latéral droit dans l’effectif parisien. Ainsi, un renfort est attendu, d’autant plus que le PSG serait en discussions avec le clan Layvin Kurzawa pour prolonger son contrat. Ainsi, le recrutement d'un arrière gauche ne serait plus obligatoire. Pour succéder à l’international belge, Leonardo semblerait penser à Hamari Traoré selon plusieurs médias. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2021, le latéral du club breton pourrait rapidement prolonger comme le président Nicolas Holveck l’a révélé en conférence de presse lundi. « Les discussions sont bien entamées sur les prolongations de contrat. Ils prennent leur temps mais on a des arguments à faire valoir surtout sur Hamari Traoré et Faitout Maouassa. » . Une piste s’éloignerait donc pour le PSG, et si la solution se nommait Dodô ?

Faut-il prendre au sérieux l’option Dodô ?

Jeune latéral droit brésilien de 21 ans évoluant au Shakhtar Donetsk, Dodô a accordé un entretien à Globoesporte . Au cours de ladite entrevue, le joueur a confirmé les informations du 10sport.com datant du 24 mai dernier concernant des renseignements du PSG sur son profil. « Je suis heureux d’éveiller l’intérêt de grands clubs comme le PSG et le Bayern. Je suis toutefois totalement concentré sur mon travail au Shakhtar. C’est grâce à ce club que j’en suis arrivé là. Est-ce que je préfère le PSG au Bayern ? Non, ce sont deux grands clubs, parmi les meilleurs en Europe ». Mais qu’en est-il vraiment ? D’après Le Parisien , le PSG ne serait pas vraiment chaud à l’idée de lancer les grandes manoeuvres auprès du Shakhtar Donetsk pour Dodô. Pire, la direction sportive ne serait carrément pas intéressée par le profil du Brésilien. Malgré des prises de contact que nous vous avions révélées, elles ne devraient pas déboucher sur un accord total. Après Hamari Traoré, l’option Dodô, mais pas pour les mêmes raisons, n’en serait désormais plus une. Et ce ne serait là que le début des déboires de Leonardo dans sa quête d’un latéral droit.

Hakimi, Dest ou les problèmes de Leonardo sur la question du latéral droit