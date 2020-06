Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait du souci à se faire pour Aubameyang !

Publié le 23 juin 2020 à 19h00 par A.D.

Pour renforcer l'attaque du Real Madrid, Zinedine Zidane verrait d'un bon oeil le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang cet été. Toutefois, le coach français pourrait voir l'Inter lui jouer un très mauvais tour.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal dès cet été. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid de Zinedine Zidane. En effet, le club merengue serait bien décidé à profiter de la situation de Pierre-Emerick Aubameyang pour le récupérer dès cet été. Toutefois, Zinedine Zidane serait loin d'être seul sur ce dossier, et pourrait être contrarié par le FC Barcelone, mais surtout par l'Inter sur ce dossier.

L'Inter toujours en contact avec Aubameyang ?