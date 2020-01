Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani va devoir faire un gros sacrifice pour partir !

Publié le 20 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de quitter le PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid dès cet hiver, Edinson Cavani devra néanmoins revoir son salaire à la baisse pour atteindre cet objectif.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani vit actuellement une situation très particulière dans la capitale : le buteur uruguayen, pisté par l’Atlético de Madrid, voudrait être transféré chez les Colchoneros dès ce mois de janvier, mais la direction du PSG refuserait de le laisser partir. D’ailleurs, preuve de sa détermination de rejoindre l’Atlético, Cavani serait disposé à faire un sacrifice…

Cavani contraint de baisser son salaire ?

Comme l’a révélé Goal dimanche, Edinson Cavani serait contraint de baisser le salaire actuel qu’il perçoit au PSG pour rejoindre l’Atlético de Madrid cet hiver. Le numéro 9 uruguayen toucherait 12M€ dans la capitale, et ces émoluments seraient trop importants pour le club espagnol qui auraient déjà prévenu Cavani qu’il devrait revoir ses exigences à la baisse s’il avait la possibilité de quitter le PSG.