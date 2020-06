Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani reçoit du soutien après sa décision fracassante !

Publié le 22 juin 2020 à 0h15 par B.C.

Alors qu'Edinson Cavani devrait quitter le PSG après le 30 juin, Rolland Courbis avoue comprendre le choix du Matador, même s'il regrette cette décision.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani devrait finalement quitter le club de la capitale dans les prochains jours. Alors que Leonardo avait indiqué vouloir conserver le même groupe pour disputer la Ligue des Champions en août, le Matador aurait refusé de prolonger son bail de quelques semaines afin de terminer la saison avec ses coéquipiers. Une décision décriée qui pourrait s'expliquer par un possible accord avec un club en vue de la saison prochaine. Au moment de revenir sur ce choix discutable, Rolland Courbis a avoué comprendre l'Uruguayen.

« Jouer avec le PSG sans vraiment être au PSG, psychologiquement c’est un moyen de se blesser »