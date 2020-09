Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani joue son va-tout pour son avenir…

Publié le 23 septembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Edinson Cavani joue une partie très importante pour son avenir dans les prochaines heures. Explication.

Alors qu’il n’a toujours pas trouvé preneur pour la saison qui s’ouvre, Edinson Cavani est en train de jouer une partie très importante pour son avenir. En effet, selon les dernières informations de Mundo Deportivo , Luis Suarez aurait trouvé un accord avec l’Atletico Madrid sur les termes d’un contrat de deux ans. Il ne manquerait plus qu’un accord entre le club et le Barça pour le transfert.

Cavani à l’heure du choix

Pour autant, Cavani est toujours dans la course lui aussi, comme en témoigne le rendez-vous tenu hier à Paris entre ses conseillers et la direction de l’Atletico Madrid. Pour Cavani, une partie décisive est en train de se jouer, car le club madrilène constitue l’une des dernières options dont il dispose pour rester au haut niveau. Si le clan Cavani reste sur une exigence salariale XXL (entre 10 et 12 millions d’euros net par an), il prend le risque de voir une nouvelle fois la porte se fermer. S’il accepte de baisser un peu ses prix, il pourrait empocher la mise, car le fait que la direction de l’Atletico Madrid tienne ce rendez-vous alors qu’elle a déjà un accord de principe avec Luis Suarez amène à penser que l’ancien buteur du PSG est le choix numéro un.