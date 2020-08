Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani glisse un gros tacle à la direction du PSG !

Publié le 18 août 2020 à 2h00 par A.M.

Absent de la photo officielle du PSG pour le 50e anniversaire du club, Edinson Cavani reconnait qu'il trouve ça choquant.

Le départ d'Edinson Cavani n'a toujours pas été digéré. Arrivé en 2013, le Matador n'a pas prolongé son contrat et a refusé de terminer la saison avec le PSG. Et à l'occasion du 50e anniversaire du club de la capitale une photo a été diffusée avec plusieurs grands joueurs qui ont marqué l'histoire parisienne. Une photo sur laquelle Edinson Cavani n'était pas présent. Et visiblement, il n'a pas digéré.

«C’est choquant, mais ce sont des choses qui arrivent»