Mercato - PSG : Cavani ferait le forcing en interne pour claquer la porte !

Publié le 27 décembre 2019 à 17h45 par B.C.

Alors qu'il disposerait déjà d'un accord avec l'Atlético de Madrid, Edinson Cavani serait prêt à tout pour quitter le PSG cet hiver.

Sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de la saison, Edinson Cavani pourrait quitter le club de la capitale plus vite que prévu. Selon les informations divulguées par Sky Italia en début de semaine, l'attaquant uruguayen et l'Atlético de Madrid seraient d'ores et déjà tombés d'accord sur les bases d'un contrat de trois ans. Il ne resterait donc plus qu'à trouver un accord avec le PSG pour boucler ce transfert, et Edinson Cavani n'attendrait que cela.

« Cavani fera l'impossible pour quitter Paris en janvier »