Mercato - OL : Une concurrence XXL pour Steven Nzonzi ?

Publié le 27 décembre 2019 à 15h55 par A.D. mis à jour le 27 décembre 2019 à 16h02

Jean-Michel Aulas songerait à Steven Nzonzi pour renforcer son milieu de terrain. Le président de l’OL serait en concurrence avec de nombreuses écuries, dont Everton, Arsenal et trois clubs chinois.