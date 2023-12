Mercato - PSG : Catastrophe, une vente tombe à l’eau !

Thomas Bourseau

Prêté avec option d’achat par le PSG à la Roma, Renato Sanches ne pourrait rester dans la capitale italienne que s’il disputait au moins 55% des matchs du club romain. Ce est pour le moment loin d’être le cas et au vu de la supposée décision prise par José Mourinho, ne le sera pas en fin de saison…

Renato Sanches traverse une période plus que délicate à la Roma en cette première partie de saison de son prêt convenu avec le PSG. Ses pépins physiques ont une grande influence sur son niveau de jeu et sur ses capacités. Si bien que le Portugais expliquait à son ancien coéquipier Jonathan Ikoné pendant Roma - Fiorentina (1-1) que quelqu’un lui aurait lancé une « malédiction ».

Mourinho prêt à faire sortir Sanches de la rotation à la Roma ?

Ayant pris part aux deux dernières sorties de la Roma contre le Sheriff Tiraspoll (3-0) et Bologne (0-2), Renato Sanches risquerait de ne plus figurer dans la rotation mise en place par l’entraîneur José Mourinho selon Il Messaggero . En effet, Sanches ne serait physiquement pas prêt et émotionnellement parlant trop fragile comme The Special One le confiait la semaine dernière.

Renato Sanches destiné à retrouver le PSG en fin de saison ?