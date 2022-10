Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos veut boucler le transfert de deux stars

Publié le 11 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Après un mercato qu'il juge raté, Luis Campos a bien l'intention de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Dans cette optique, le directeur du football du PSG a déjà une idée précise des recrues qu'il souhaite attirer dans les prochains mois.

« Si je suis satisfait du mercato ? Non. On veut avoir une équipe. On doit avoir des plans B qui font que l’équipe peut jouer de façon différente à certains moments ». Voilà le message transmis par Luis Campos il y a quelques jours au sujet de sa déception du mercato estival. C'est la raison pour laquelle le PSG pourrait se rattraper dans les prochaines semaines.

Skriniar, priorité pour cet hiver

Ainsi, cet hiver, la grande priorité du PSG sera de recruter Milan Skriniar. Après avoir tenté le coup cet été, le club de la capitale devrait revenir à la charge au mois de janvier avec une offre revue à la baisse. Il faut dire que le contrat de Milan Skriniar s'achève en juin prochain, ce qui offre une belle opportunité aux Parisiens.

Rafael Leão, la folie à 150M€ ?