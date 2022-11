Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos se lance dans une course contre la montre

Publié le 10 novembre 2022 à 20h30

Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison au Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko pourrait potentiellement ne pas aller au bout son bail en raison d’une éventuelle vente cet hiver. Le PSG de Luis Campos est prévenu.

Du haut de ses 17 ans, Youssoufa Moukoko semble être bien parti pour faire vibrer le Borussia Dortmund sur le marché des transferts dès cet hiver. Grâce à ses performances XXL avec le BvB , l’attaquant allemand semble s’être bâti une belle réputation sur le marché des transferts. Au point où Luis Campos, conseiller football du PSG, surveillerait avec attention l’évolution de sa situation sportive et contractuelle du côté du Borussia Dortmund.

Campos lorgne Moukoko qui n’a pas accepté l’offre de prolongation de Dortmund

Pour rappel, le contrat de Youssoufa Moukoko arrivera à expiration le 30 juin prochain. Certes, l’Allemand a dernièrement expliqué se sentir bien dans la Ruhr, mais pour autant, ni lui ni son représentant ne se seraient montrés emballés par l’offre de prolongation de contrat transmise par le Borussia Dortmund. En effet, la proposition de Dortmund serait restée sans réponse pour le moment selon Sport BILD. De quoi permettre au conseiller football du PSG de se mettre à rêver du recrutement de Youssoufa Moukoko. Cependant, la concurrence ferait rage dans cette opération.

Manchester United et Liverpool sur les rangs pour Youssoufa Moukoko

À en croire les informations divulguées par Sport BILD, Youssoufa Moukoko aurait la cote de l’autre côté de la Manche. En Premier League, certains cadors suivraient avec attention les talents évoluants en Bundesliga et ce serait notamment le cas de Liverpool et de Manchester United. Le média allemand explique les deux clubs anglais voudraient renforcer leurs secteurs offensifs et le profil de Moukoko répondrait aux critères.

Le Borussia Dortmund fixe le prix de Moukoko à 30M€ pour janvier

Témoignant de la cote de Youssoufa Moukoko sur le marché des transferts, le Borussia Dortmund pourrait prendre en considération une vente de son international allemand qui a été appelé Hans-Dieter Flick pour le Mondial cet hiver. Pour ce faire, un prix de 30M€ serait fixé.