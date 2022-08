Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos rêve de boucler un transfert à 80M€

Pour renforcer davantage l'effectif de Christophe Galtier, Luis Campos rêve de boucler le transfert de Bernardo Silva. Toutefois, le conseiller football du PSG doit convaincre la direction de Manchester City et battre la concurrence du FC Barcelone. D'ailleurs, les Citizens de Pep Guardiola réclameraient un chèque d'environ 80M€ pour Bernardo Silva.

Après avoir recruté Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, Luis Campos a un rêve : boucler le transfert de Bernardo Silva. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football du PSG veut à tout prix s'offrir les services du pensionnaire de Manchester City, et ce, même s'il n'est pas encore passé aux choses sérieuses sur ce dossier.

No agreement or close between Barcelona and #MCFC for Bernardo Silva. Silva is open to the move. Joan Laporta told CBS he's "a very good footballer". But clubs far apart in valuation and Silva won't force an exit. Barca would need to pay around £65m.