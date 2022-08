Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça part dans tous les sens pour le transfert de Wesley Fofana

Publié le 11 août 2022 à 18h30 par La rédaction mis à jour le 11 août 2022 à 18h30

Toujours dans l’optique de recruter un nouveau défenseur, le Paris Saint-Germain viserait Wesley Fofana, tout comme Chelsea qui est bien avancé sur le dossier. Alors que Leicester ne souhaite pas se séparer de son défenseur, les Blues pousse pour le transfert du Français, mais ont déjà vu les Foxes refuser deux offres. Une troisième offre devrait même bientôt arriver. Du côté de Brendan Rodgers, le discours commence à changer concernant l’avenir de Wesley Fofana.

À la recherche d’un nouveau défenseur, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Wesley Fofana, tout comme Chelsea. Dans ce dossier, le club londonien reste mieux avancé que le PSG. Malgré tout, Leicester ne souhaite pas vendre son défenseur, mais pourrait réfléchir à sa décision en cas d’offre avoisinant les 94 millions d’euros. Les Blues espèrent, de leur côté, enrôler l’espoir français en formulant une offre inférieure aux demandes des Foxes.

Brendan Rodgers confirms both rejected bids for Wesley Fofana. Once again his language has softened from “not for sale” to “not looking to sell.” Chelsea continue to push. — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 11, 2022

Chelsea avance pour le transfert de Wesley Fofana

Depuis plusieurs semaines, les discussions entre Chelsea et Leicester s’intensifient et deux offres ont même déjà été proposées aux Foxes. Ces dernières ont pour toutefois été refusées. « Il y en avait eu deux offres de Chelsea, mais aucune ne s'est approché de la valorisation. » annoncé l’entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers. Pour autant, le club londonien ne lâche pas l’affaire et devrait bientôt dégainer une nouvelle offre, même si cette semaine, aucune offre n’a encore été faite, comme le déclare Brendan Rodgers : « Il n'y a pas eu de nouvelles propositions pour Wesley Fofana cette semaine ».

Une troisième offre de Chelsea bientôt formulée

En effet, le journaliste britannique Ben Jacobs a annoncé sur son compte Twitter que Chelsea ne lâchait pas l’affaire et devrait même formuler une troisième offre pour Wesley Fofana. Malgré tout, les Blues ne devraient pas dépasser les 94M€ réclamés par Leicester, mais devraient tester la détermination de Leicester avec une proposition inférieure. Dans tous les cas, les pourparlers avec Chelsea se poursuivraient, alors que le club londonien fait tout pour avoir un va-et-vient verbal plus avancées avec les Foxes, et ce, dans le but d’accélérer le processus concernant le transfert du défenseur français.

