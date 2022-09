Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos reçoit une terrible nouvelle à 100M€

Publié le 28 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Priorité de Luis Campos l’été dernier, Milan Skriniar sera en fin de contrat en juin 2023 avec l’Inter Milan. Confronté à des problèmes financiers, Steven Zhang a l’intention d’augmenter le capital du club de 100M€. Destinée à couvrir les pertes, cette somme pourrait également permettre aux Nerazzurri de prolonger leur défenseur slovaque.

Depuis de longs mois, Luis Campos s’est lancé sur la piste de Milan Skriniar. Désiré tout au long de l’été dernier, l’international slovaque est finalement resté à l’Inter Milan. Le club italien a fermé la porte, mais reste en danger dans ce dossier, puisque son défenseur sera libre en juin prochain. Une situation que le PSG compte bien exploiter.

100M€ pour l’Inter Milan

En plus de cela, les Nerazzurri font face à des problèmes financiers. Pour régler la situation, Steven Zhang, président du club, a annoncé lors d’une réunion du conseil d’administration son intention d’augmenter le capital du club de 100M€, comme l’indique la Gazzetta dello Sport . Cette somme doit servir à couvrir les pertes de l’Inter Milan, mais pourrait également l’aider à conserver Milan Skriniar.

L’Inter lui cherche un remplaçant

Car le PSG est à l’affût et dispose de moyens plus importants. D’après les dernières informations de la presse italienne, les Parisiens auraient l’intention de proposer un salaire de 10M€ annuels pour convaincre le Slovaque, contre 6,5M€ du côté des Nerazzurri . Reste à savoir si ces derniers iront jusqu’à égaler l’offre du PSG. Une chose est sûre, l’Inter sait que la menace plane et commencerait à se pencher sur son remplaçant. Dans cette optique, Trevor Chalobah (Chelsea) et Çağlar Söyüncü (Leicester) seraient pistés.

