PSG : Luis Campos déjà recalé pour le mercato de janvier ?

Publié le 28 septembre 2022 à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG tout au long du mercato estival, Milan Skriniar a finalement été retenu par l’Inter. Luis Campos n’a pas dit son dernier mot et entend revenir à la charge dès le mois de janvier avec une nouvelle offre en préparation pour racheter ses six derniers mois de contrat, mais Skriniar a peut-être vendu la mèche pour son avenir.

Récemment interrogé sur RMC Sport , Luis Campos affichait sa grande frustration sur l’issue du feuilleton Milan Skriniar (27 ans) cet été, et le conseiller sportif du PSG estime même avoir raté son mercato sans le transfert du défenseur slovaque de l’Inter Milan qui faisait office de priorité : « Satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection (…) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar », a indiqué Campos.

Le PSG a prévu de revenir à la charge

Ces derniers jours, la presse italienne assure que le PSG a déjà prévu de revenir à la charge pour tenter de déloger Milan Skriniar de l’Inter Milan et programme une offre aux alentours de 30M€ pour racheter ses six derniers mois de contrat. De son côté, le club transalpin fait le forcing pour tenter de prolonger Skriniar et ainsi éloigner définitivement la menace PSG, mais le club francilien propose un bien meilleur salaire au défenseur slovaque.

