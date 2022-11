Mercato - PSG : Campos peut y croire pour ce transfert colossal

Arnaud De Kanel

Fortement intéressé par Jude Bellingham, Luis Campos a reçu un lot de bonnes nouvelles en provenance d'Espagne. En effet, le Real Madrid pourrait se raviser à recruter l'Anglais suite aux exigences colossales du Borussia Dortmund. Le PSG connait le prix à payer, le Real ne devrait pas en proposer autant mais gare à la décision du joueur.

Luis Campos prépare le prochain mercato estival, et il s'annonce bouillant. Depuis plusieurs semaines, le PSG mène une lutte à distance avec le Real Madrid, Liverpool et Manchester City pour recruter Jude Bellingham. La valeur marchande du milieu de terrain est en train d'exploser et ça pourrait sourire au PSG. Le Real ne serait pas prêt à répondre aux demandes de Dortmund.

«La transaction pourrait s'élever à 150 M€»

Le journaliste espagnol Ramon Alvarez a fait le point sur l'avancée du dossier Bellingham dans une vidéo publiée sur YouTube . Bonne nouvelle pour le PSG, le Real aurait été refroidi. « J'étais très optimiste pour Bellingham au Real Madrid car c'est ce que je percevais il y a un mois et demi. Cependant, avec le temps, ce n'est pas que je suis plus pessimiste, mais j'accepte ou je me résigne un peu plus au fait que la signature sera très compliquée. La signature de Bellingham ne sera pas empêché parce que des clubs comme Manchester City, Liverpool et le PSG sont dans le coup. Mais tout simplement parce que ces clubs seraient prêts à payer un montant qui ne correspond pas à ce que le Real Madrid avait prévu. Selon les informations dont je dispose, la transaction pourrait s'élever à 150 millions d'euros, ce qui ferait de la signature de Bellingham le recrutement le plus cher de l'histoire du Real Madrid. Je ne sais pas si le Real est au point de considérer Bellingham comme une exception bénie comme Mbappé l'a été ou allait l'être Haaland, c'est-à-dire un joueur pour lequel il n'y a pas de prix et qu'il faut payer ce qu'ils demandent. Mon sentiment est que le Real Madrid ne pense pas à dépenser autant. Il s'agissait d'une signature plus dans la lignée de Tchouaméni, autour de 80-100 millions, au maximum avec des variables pour 110-120, mais pas jusqu'à 150 » a-t-il analysé.

Bellingham peut encore tout changer