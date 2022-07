Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos et Henrique prêts à passer la seconde pour l’opération dégraissage ?

Publié le 6 juillet 2022 à 3h00 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG et partenaire dans un rôle officieux administratif, Luis Campos et Antero Henrique travailleraient main dans la main pour boucler à la fois d’autres recrues que Vitinha, mais aussi pour acter les ventes de certains joueurs. Après Alphonse Areola et Marcin Bulka, Leandro Paredes pourrait bien être le troisième sacrifié de l’opération dégraissage.

Comme Foot Mercato l’a révélé il y a peu, Luis Campos ne se chargerait pas de mener à bien les discussions administratives sur les termes des contrats avec les joueurs et les agents des pistes activées par ses soins. En effet, le conseiller football du PSG a la lourde tâche d’initier les premiers contacts et d’établir une relation de confiance avec les joueurs courtisés afin de leur faire savoir que le projet sportif du PSG est en adéquation avec leurs qualités. Son partenaire Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG, se chargerait de la partie administrative des contrats en question ainsi que des ventes.

Alphonse Areola et Marcin Bulka ont ouvert la marche

Depuis le début du mercato, le PSG n’est parvenu à se débarrasser de seulement deux joueurs qui n’entraient pas dans les plans de la section sportive gérée par Luis Campos et Antero Henrique. Prêté à West Ham, Alphonse Areola a finalement été définitivement transféré. Même son de cloche pour Marcin Bulka qui a déposé ses valises de manière définitive sur la Côte d’Azur à Nice après un prêt jugé concluant par les dirigeants de l’OGC Nice.

Paredes est prêt à quitter le PSG pour la Juventus

Cependant, il reste encore du pain sur le planche de Luis Campos et d’Antero Henrique pour la grande opération de ventes mise en place au sein du Paris Saint-Germain. Et il se pourrait que Leandro Paredes montre le chemin aux indésirables et joueurs dotés d’une belle cote sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste Alfredo Pedulla, Leandro Paredes aurait dit « oui » à la Juventus qui lui tournerait autour depuis un bon moment malgré le recrutement imminent de Paul Pogba pour renforcer son milieu de terrain. Cette opération devrait même cependant du temps à se concrétiser puisque la Juventus aurait comme objectif de boucler la venue de Nicolo Zaniolo.