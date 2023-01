Mercato - PSG : Campos et Al-Khelaïfi le veulent, son transfert tombe à l’eau

Thomas Bourseau

Marcus Rashford bientôt au PSG aux côtés de Kylian Mbappé ? Ce serait la volonté affichée par Luis Campos en coulisses et Nasser Al-Khelaïfi publiquement pour sa part. Cependant, les deux décideurs du PSG devraient essuyer un échec pour ce transfert. Explications.

Depuis ses débuts professionnels avec Manchester United en 2016, Marcus Rashford (25 ans) n’a cessé de faire parler de lui de par ses performances et a occasionnellement vu son nom être associé à de grands clubs en période de mercato. Ce fut notamment le cas à la dernière intersaison. Avec le départ d’Arnaud Kalimuendo pour le Stade Rennais, Luis Campos aurait pensé à le recruter au PSG à une année de l’expiration de son contrat à Manchester United. Cependant, comme Fabrizio Romano l’a souligné ce samedi sur son compte Twitter , l’entraîneur des Red Devils Erik Ten Hag avait fermé la porte à double tour l’été dernier.

Campos et Al-Khelaïfi ont publiquement fait les louanges de Rashford

Cependant, Luis Campos n’aurait pas clos le dossier Marcus Rashford sur lequel il garde un oeil depuis un long moment au vu de sa déclaration pour The Transfer Window Podcast en janvier 2021. « Manchester United a toujours été l'une des meilleures académies du monde. Je pense qu'aujourd'hui (Marcus) Rashford est l’un des meilleurs joueurs du monde ». Du côté de Nasser Al-Khelaïfi, l’intérêt pour Marcus Rashford est également bien réel, en atteste l’aveu du président du PSG à Sky Sports en décembre dernier. « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Avoir Rashford gratuitement, tous les clubs lui courraient après, c'est sûr. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons ».

Mercato : Première star de QSI, il justifie son départ du PSG https://t.co/rtG5PzMRfg pic.twitter.com/sjoFhlqVYn — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

Après avoir recalé le PSG, Manchester United veut blinder Rashford