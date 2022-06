Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos en grand danger pour le transfert de Dembélé ?

Publié le 17 juin 2022 à 13h15 par Pierrick Levallet

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé s’éloignerait de plus en plus du FC Barcelone. Le PSG serait l’un des clubs désireux de récupérer l’ailier de 24 ans cet été. Cependant, un autre prétendant serait bien mieux placé que la formation parisienne pour s’attacher les services d’Ousmane Dembélé lors de ce mercato estival.

Au fil de la saison, le feuilleton Ousmane Dembélé n’a cessé de prendre de l’ampleur au FC Barcelone. Le joueur de 24 ans étant en fin de contrat le 30 juin prochain, le club catalan a fait tout son possible pour le prolonger malgré sa situation économique. Mais pour le moment, les positions entre les deux parties n’ont jamais réussi à se rapprocher suffisamment pour conduire à un accord. Alors qu’on approche de la fin du mois de juin, Ousmane Dembélé serait donc très près d’un départ cet été. Le PSG serait intéressé par la situation de l’international tricolore. Mais le champion de France pourrait bien se faire devancer par un autre prétendant dans le dossier.

Chelsea en pole position