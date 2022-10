Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos active ses réseaux, des cracks sont en approche

Publié le 9 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Bien décidé à apporter toute sa science du recrutement au PSG en dénichant certains grands talents, Luis Campos semble avoir l'intention de se tourner vers le Brésil. En effet, le club de la capitale s'intéresserait à plusieurs cracks brésiliens.

Cet été, Luis Campos a été nommé conseiller football du PSG et se retrouve en charge du recrutement du club de la capitale. A Paris, le Portugais va apporter ses compétences et son réseau qui ont fait leur preuve par le passé à l'AS Monaco et au LOSC. Luis Campos avait effectivement plusieurs grands talents qu'il a fait grandir afin de les faire devenir des joueurs majeurs.

Luis Campos prospecte au Brésil

Et au PSG, il pourrait bien poursuivre sur sa lancée comme ce fut le cas avec Vitinha. Mais c'est vers le Brésil que Luis Campos se tourne. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le dirigeant parisien suit effectivement avec grand intérêt le milieu de terrain de Vasco de Gama, Andrey Santos. Et ce n'est pas tout puisque Calciomercato.it assure de son côté que le PSG s'intéresse à Vitor Roque (17 ans), jeune buteur de l'Athletico Paranaense.

Une bataille avec les plus grands d'Europe ?

Mais surtout, ces dernières semaines, le PSG a également été cité parmi les clubs intéressés par Endrick. Considérée comme le plus gros crack actuel, la pépite de Palmeiras affole marché puisque tous les plus grands clubs européens sont également dans le coup à l'image du Real Madrid ou du FC Barcelone.