Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos ne s'arrête plus, il vise un gros transfert à 25M€

Publié le 8 octobre 2022 à 20h30

Dan Marciano

Ces dernières semaines, de nombreux noms ont été annoncés dans le viseur du PSG. De Dusan Vlahovic à Pierre-Emerick Aubameyang, en passant par Jude Bellingham, Luis Campos s'active pour étoffer l'effectif de Christophe Galtier. Et ce samedi, un autre profil est associé au club parisien. Il s'agit de Vitor Roque, jeune attaquant de l'Athéltico Paranaense.

La prochaine session de transferts n'ouvrira ses portes que dans quelques semaines. Mais en coulisses, Luis Campos travaille activement pour renforcer le groupe de Christophe Galtier. Tous les secteurs entrent dans les plans du dirigeant parisien. En défense, la piste Milan Skriniar (Inter) fait toujours office de priorité. Au milieu de terrain, le dossier Jude Bellingham (Borussia Dortmund) aurait été ouvert par Antero Henrique, qui continue son travail dans l'ombre.

L'attaque, une des priorités du PSG

En attaque, les noms sont nombreux. Dusan Vlahovic (Juventus), Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea) ou encore Gonçalo Ramos (Benfica) seraient présents sur la short-list du PSG. Mais à en croire la presse italienne, un autre profil serait surveillé par Luis Campos. Un attaquant, certes moins renommés, mais promis à un brillant avenir selon les observateurs.

Mercato - PSG : C'est confirmé, Campos prépare un transfert à 40M€ pour épauler Mbappé https://t.co/Szm5XQlHyA pic.twitter.com/m5gK7zk1oJ — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Le PSG sur les traces de Vitor Roque

Selon les informations divulguées par Calciomercato.it, le PSG aurait activé la piste menant à Vitor Roque, jeune joueur de 17 ans. Lié à l'Athéltico Paranaense jusqu'en 2027, le buteur a déjà inscrit quatre buts dans le championnat brésilien et pourrait prochainement se rendre en Europe afin de poursuivre sa progression et côtoyer les plus grands. Son équipe a bien conscience qu'il sera difficile de le conserver et de ne pas répondre aux sirènes du vieux continent.

Campos n'est pas seul dans ce dossier

Ainsi, l'Athlético Paranaense ne s'opposera pas au transfert de Vitor Roque, mais ne voudrait pas le laisser partir pour moins de 25M€ selon le portail italien. D'autres cadors exploreraient cette piste . C'est le cas du FC Barcelone, de l'Atlético, mais aussi de la Juventus. Le duel est lancé dans ce dossier Vitor Roque.