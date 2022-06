Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a bouclé son premier transfert, une recrue à 70M€ arrive

Publié le 26 juin 2022 à 14h15 par Dan Marciano

A en croire la presse italienne, Milan Skriniar sera un joueur du PSG la saison prochaine. Dans les prochains jours, les responsables parisiens devraient se rendre à Milan pour régler les ultimes détails et boucler ce transfert. Une opération estimée à 70M€. En France, le défenseur slovaque devrait percevoir un salaire de 7,7M€ par an.

La révolution au sein du PSG est prête à voir le jour. Mais avant de lancer les grandes manœuvres, le club parisien doit acter le départ de Mauricio Pochettino, ce qui n'est pas encore le cas en raison de quelques désaccords avec ses adjoints. Toutefois, ce n'est plus qu'une question de temps avant que Christophe Galtier ne débarque sur le banc parisien et que le club n'officialise sa première grosse recrue.

Pour Skriniar, il ne manquerait plus que la signature