Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va bouger d’ici la fin du mercato…

Publié le 27 septembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Au poste de gardien de but, le PSG devrait dégraisser d’ici la fin du mercato à la suite de la signature de contrat de Sergio Rico. Un grand ménage se précise.

Outre les recrues, opérations qui devraient se réaliser dans les ultimes moments du mercato à l’instar de l’été dernier, des départs sont escomptés au PSG, toujours dans l’obligation de renflouer ses caisses. Pour alléger sa masse salariale, le club de la capitale pourrait également prêter certains éléments à l’instar des gardiens. Cette saison, le PSG va renouveler sa confiance à Keylor Navas en tant que numéro un et à Sergio Rico qui a signé un contrat jusqu’en juin 2024 pour assurer le rôle de doublure. En ce qui concerne Marcin Bulka et Garissone Innocent, ils ne devraient pas faire partie de l’effectif pour le reste de l’exercice.

Bulka et Innocent bientôt partis ?