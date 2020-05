Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va bouger chez les gardiens du PSG cet été !

Publié le 19 mai 2020 à 18h30 par T.M.

Depuis plusieurs saisons, le poste de gardien au PSG est au centre des débats. Et alors que l’arrivée de Keylor Navas est venue apporter de la stabilité dans ce secteur, cela pourrait bien être reparti pour un tour…

Le PSG et ses gardiens. Cela est une longue histoire et elle dure depuis de très longs mois désormais. En effet, depuis le rachat de QSI, les portiers se sont succédés dans les cages parisiennes (Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, Alphonse Areola, Gianluigi Buffon), sans qu’un gardien n’arrive à s’installer et amener une sérénité tant recherchée à ce poste. L’été dernier, quand Leonardo est revenu au poste de directeur sportif du PSG, cela a donc été l’une de ses premières missions : trouver un gardien de renom au PSG. Et le Brésilien a finalement trouvé son bonheur en allant piocher au Real Madrid avec Keylor Navas. Et la pioche a été bonne. Pour sa première saison en Ligue 1, le Costaricien s’est montré décisif, ce que le club de la capitale recherchait depuis longtemps. De quoi mettre un terme à ce feuilleton autour des gardiens ? Pas vraiment. En effet, à l’approche du mercato estival, Leonardo aurait décidé ce dossier. Et que ce soit au rayon des arrivées, que des départs, cela devrait être mouvementé.

Plusieurs départs à prévoir !

Cette saison, Thomas Tuchel pouvait compter sur la paire Keylor Navas-Sergio Rico au poste de gardien. Un duo qui va donc changer dans les prochaines semaines, à commencer par l’Espagnol. Actuellement, il est prêté par le FC Séville. Un prêt assorti d’une option d’achat. Toutefois, comme le dévoile Paris United , Rico n’a pas convaincu la direction parisienne lors de ses apparitions et ne devrait donc pas être conservé. Autre départ qui devrait être acte à l’occasion du mercato estival, celui de Marcin Bulka. Arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea, le Polonais, apparu à une reprise en Ligue 1 cette saison, devrait finalement aller chercher du temps de jeu loin du Parc des Princes. Un prêt devrait alors se dessiner afin de lui permettre de s’aguerrir. Enfin, Leonardo devra aussi gérer le cas Alphonse Areola. Prochainement, le champion du monde va revenir de son prêt au Real Madrid. Mais son retour au PSG devrait être furtif. En effet, toujours selon Paris United , Areola devrait être vendu dans la foulée. Reste maintenant à savoir à qui…

Quid de la doublure de Navas ?