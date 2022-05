Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe autour de Leandro Paredes !

Publié le 7 mai 2022 à 22h10 par Axel Cornic

Annoncé proche d’un départ du PSG, Leandro Paredes pourrait notamment rebondir à la Juventus, qui aurait bougé ses pions ces derniers jours.

Recruté pour plus de 40M€, Leandro Paredes n’a jamais semblé pouvoir s’imposer au Paris Saint-Germain. Il est ainsi l’un des premiers candidats au départ, alors qu’un gros ménage est annoncé en ce mercato estival. L'ancien de l’AS Roma semble avoir plusieurs touches en Europe à en croire les récentes révélations de La Gazzetta dello Sport , mais deux pistes se détachent avec la Juventus et l’Inter. Du côté de Turin, Massimiliano Allegri serait tout particulièrement fan de Paredes et aurait donc exhorté ses dirigeants à trouver un accord avec le PSG.

La Juventus pousse pour Paredes !