Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros chantier de Leonardo de plus en plus compliqué...

Publié le 12 août 2020 à 16h30 par La rédaction

A la recherche d’un nouveau milieu de terrain cet été, Leonardo a ciblé plusieurs pistes pour renforcer son entrejeu. Cependant, le directeur sportif du PSG pourrait bien être en difficulté, alors que deux dossiers pourraient bientôt se refermer…

Le mercato du PSG pourrait bien se corser. Comme révélé par le10sport.com , la priorité de Leonardo reste au milieu de terrain. Avec les profils de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ismaël Bennacer (AC Milan) et Lorenzo Pellegrini (AS Roma) ciblés, entre autres, le directeur sportif parisien affiche ses ambitions et surtout ses besoins pour cet été, alors que la défense pourrait aussi être un des chantiers importants du PSG. Cependant, deux de ces trois dossiers pourraient rapidement tomber à l’eau…

Lorenzo Pellegrini, vers la prolongation !

Ainsi, comme révélé par la Gazzetta dello Sport , Lorenzo Pellegrini semble être parti pour rester à l’AS Roma. En effet, le vice-capitaine des Giallorossi pourrait finalement décider de prolonger son contrat à Rome, alors que c’était initialement impossible en raison des problèmes financiers du club, qui avait ses comptes dans le rouge. Le rachat de l’AS Roma étant finalisé, les dirigeants, et notamment le nouveau président Dan Friedkin, auraient fait du renouvellement de Pellegrini une priorité pour cet été. L’international italien pourrait prolonger son bail, qui court actuellement jusqu’en 2022, en s’octroyant au passage un salaire de 3M€, pouvant aller jusqu’à 4M€ bonus compris. Un dossier qui pourrait donc être compromis…

Sergej Milinkovic-Savic toujours plus loin de Paris ?